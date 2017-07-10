Операция по спасению заблудившихся туристов проходит в горах под Сочи

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС помогают выбраться из леса двум заблудившимся в горной местности туристам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"В воскресенье вечером за помощью к спасателям ЮРПСО МЧС обратился мужчина. Турист сообщил, что, отправившись на водопад Поликаря, он и его подруга сошли с тропы и заблудились, продолжить пусть самостоятельно вверх по крутому склону туристы побоялись, а внизу находился обрыв", - отметили в ЮРПСО.

На поиск выехали спасатели Краснополянского подразделения отряда. Из-за сложности горной местности обнаружить туристов удалось только к утру понедельника. При помощи альпинистского снаряжения в настоящее время сотрудники МЧС спускают туристов со скального участка.