Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Операция по спасению заблудившихся туристов проходит в горах под Сочи

Общество Безопасная жизнь
10 июля, 10:58 UTC+3

Мужчина и женщина решили отправиться на водопад Поликаря и сошли с тропы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС помогают выбраться из леса двум заблудившимся в горной местности туристам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"В воскресенье вечером за помощью к спасателям ЮРПСО МЧС обратился мужчина. Турист сообщил, что, отправившись на водопад Поликаря, он и его подруга сошли с тропы и заблудились, продолжить пусть самостоятельно вверх по крутому склону туристы побоялись, а внизу находился обрыв", - отметили в ЮРПСО.

На поиск выехали спасатели Краснополянского подразделения отряда. Из-за сложности горной местности обнаружить туристов удалось только к утру понедельника. При помощи альпинистского снаряжения в настоящее время сотрудники МЧС спускают туристов со скального участка. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
7
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина
Темы дня
Реклама