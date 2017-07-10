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Спасатели провели противопожарные учения в больнице в Коми

Общество Безопасная жизнь
10 июля, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В ходе учения были отработаны действия добровольной пожарной команды, созданной в больнице

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Койгородской центральной больнице в Коми. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Коми.

"В селе Койгородок Республики Коми, в здании хирургического корпуса центральной районной больницы, состоялось пожарно-тактическое занятие. По замыслу тренировки, в одном из помещений хирургического корпуса произошел условный пожар", - сообщили в ГУ МЧС, отметив, что на тренировке был применен дымогенератор.

После того, как помещения заполнились сценическим дымом, в здании сработала пожарная сигнализация, медработники вывели всех пациентов и посетителей на улицу. В ходе тренировки были отработаны действия добровольной пожарной команды, которая создана в больнице. После эвакуации пациентов добровольцы начали тушить условный очаг пожара первичными средствами пожаротушения. Прибывшие к месту учений пожарные ликвидировали условное возгорание.

"По окончании тренировки сотрудники МЧС провели подробный разбор действий и указали, на что необходимо обратить внимание в последующем", - добавили в ГУ МЧС.

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