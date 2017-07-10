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В Башкирии мужчина спас двухлетнего мальчика из горящего дома

Общество Безопасная жизнь
10 июля, 12:59 UTC+3

Ребенок находится в Республиканском ожоговом центре Уфы

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Житель Башкирии спас двухлетнего мальчика из горящего частного дома и отвез в больницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Возгорание с обрушением кровли произошло в одноэтажном жилом доме в селе Александровка Туймазинского района. Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа.

"Во время проведения дознания по пожару установлено, что во время пожара 47-летний сосед погорельцев Константин Биккерт, проникнув внутрь горящего дома через разбитое окно, вытащил ребенка. Спасенного Артема на своем автомобиле он отвез в больницу города Туймазы", - рассказали в ГУ МЧС.

Двухлетнего мальчика госпитализировали в реанимацию с ожогами различных частей тела. В настоящее время маленький Артем находится в Республиканском ожоговом центре Уфы.

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