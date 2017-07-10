Более 80 человек стали добровольными пожарными в Калужской области с начала года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 80 человек вступили в ряды добровольных пожарных в Калужской области за последние полгода. Как сообщили в областном главке МЧС, их количество достигло почти 13,5 тыс.
"За шесть месяцев текущего года в ряды добровольных пожарных Калужской области вступили 86 человек. Сегодня на территории Калужской области группировка добровольных пожарных составляет 13494 человека и 371 единица техники", - сообщили в ГУ МЧС.
Как отметили в региональном главке министерства, 291 подразделение находится на круглосуточном дежурстве, из них в 34 добровольные пожарные команды дежурят в подразделениях, а 257 - на дому.
С начала года добровольные пожарные команды Калужской области 100 раз принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил. Самостоятельно добровольцы потушили 12 возгораний. Благодаря добровольных пожарным спасены пять человек, а также имущество на 58,6 млн рублей.