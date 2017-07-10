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Ростовские спасатели обеспечили безопасность на водоемах в День рыбака

Общество Безопасная жизнь
10 июля, 11:40 UTC+3

В ходе проверок спасатели выявили пять нарушений

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники ростовского главка МЧС обеспечили безопасность на водоемах Азовского района в День рыбака, отмечаемый во второе воскресенье июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"В Азовском районе в День рыбака, когда на всех водоемах осуществляется массовый выход любителей ловли рыбы на воду, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно с областными спасателями на воде проводили патрулирование", - сообщили в ГУ МЧС.

В ходе патрулирования было выявлено пять правонарушений. Спасатели оказали помощь одному подростку, который на отдыхе ударил себя топором. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

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