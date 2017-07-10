В Севастополе проведены повторные проверки городских пляжей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) совместно с городскими службами провели повторные внеплановые проверки пляжей Севастополя. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Севастополю.

"Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю провели рейды совместно с инспекцией государственной налоговой службы Севастополя и Севастопольским линейным отделением полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте, - говорится в сообщении. - В результате проведения контрольно-надзорной деятельности были выявлены многочисленные нарушения". Например, на пляжах отсутствовали щиты со спасательными средствами, буи в местах купания для детей, была неполная комплектация спасательных станций.

"На операторов пляжей, которые нарушили законодательство, были выписаны предписания. Нарушителям дали недельный срок на устранение всех нарушений", - сообщили в ГУ МЧС. В случае невыполнения предписания в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях накладывается штраф в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юридическим лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.