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В Великом Новгороде начала работать единая система экстренного вызова "112"

Общество Безопасная жизнь
10 июля, 17:35 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

К концу 2017 года система заработает на всей территории области

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Единая система экстренного вызова "112" начала работать для жителей Великого Новгорода. К концу 2017 года система будет действовать на всей территории региона, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Новгородской области.

"До сегодняшнего дня экстренные звонки граждан перенаправлялись роботом ответственным службам. В настоящее время в Центре обработки вызовов системы "112" работают 17 человек, в том числе четыре психолога и четыре лингвиста, что сделает более эффективным реагирование на обращения граждан", - сказал сотрудник пресс-центра Александр Куликов.

Он добавил, что к концу 2017 года система заработает на всей территории области, при этом штатная численность Центра увеличится до 52 человек.

Система "112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ. Она предназначена для оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

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