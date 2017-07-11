Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС выехали на помощь туристам, заблокированным паводком у поселка на Камчатке

Общество Безопасная жизнь
11 июля, 3:07 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 11, июля. /ТАСС

Жизни туристов ничего не угрожает

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники камчатского МЧС отправились на помощь 15 туристам, заблокированным паводком вблизи поселка Термальный на Камчатке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Группа из 15 человек двигалась по популярному туристическому маршруту из поселка Термальный в сторону бухты Жировой. Сейчас они находятся в районе реки Мутновской. Из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения они не могут двигаться дальше по маршруту. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к спасателям", - сказали в пресс- службе, отметив, что угрозы жизни туристов нет.

По данным регионального главка МЧС, дорога в район нахождения туристов осложнена наличием снежников и пересеченной местностью, поэтому сотрудники МЧС России выдвинулись на КАМАЗах и снегоходах, с собой у специалистов в наличии плавательные средства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Пропавшие в лесу в Курганской области дети нашлись
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
5
Ученые открыли на Камчатке новый минерал
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Лукашенко: Белоруссии надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене
Темы дня
Реклама