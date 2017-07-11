Сотрудники МЧС выехали на помощь туристам, заблокированным паводком у поселка на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники камчатского МЧС отправились на помощь 15 туристам, заблокированным паводком вблизи поселка Термальный на Камчатке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"Группа из 15 человек двигалась по популярному туристическому маршруту из поселка Термальный в сторону бухты Жировой. Сейчас они находятся в районе реки Мутновской. Из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения они не могут двигаться дальше по маршруту. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к спасателям", - сказали в пресс- службе, отметив, что угрозы жизни туристов нет.
По данным регионального главка МЧС, дорога в район нахождения туристов осложнена наличием снежников и пересеченной местностью, поэтому сотрудники МЧС России выдвинулись на КАМАЗах и снегоходах, с собой у специалистов в наличии плавательные средства.