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Новые силы привлекают для ликвидации лесного пожара на севере Сахалина

Общество Безопасная жизнь
11 июля, 6:26 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Для ликвидации пожара на площади 2470 га привлечены 167 человек

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Группировку, которая борется с лесным пожаром в центральной части Охинского района Сахалинской области, увеличат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В настоящий момент из Анивского района (юг Сахалина) в район пожара дополнительно выдвинулись 55 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в тушении активно участвует авиация - за сутки двумя вертолетами Ми-8 (в том числе один - от МЧС России), оборудованных водосливными устройствами, было совершено 69 сливов (172 тонны воды).

Два пожара в Охинском районе были обнаружены вечером 6 июля (один из них ликвидирован 9 июля). Вначале их тушение велось силами Министерства лесного хозяйства Сахалинской области. 9 июля для оказания помощи в район пожара были направлены силы МЧС России и Противопожарной службы Сахалинской области в количестве 96 человек и 12 единиц техники. Сейчас объединенные силы Министерства лесного хозяйства, МЧС России и Противопожарной службы Сахалинской области ведут совместную борьбу с огнем.

По состоянию на 11 июля площадь пожара составляет 2470 га. К его ликвидации привлечены 167 человек и 30 единиц техники. Тушение огня осложняется труднопроходимой местностью. Угрозы для населенных пунктов нет.

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