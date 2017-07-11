Лесопожарную обстановку в Якутии контролирует авиация МЧС

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 11 июля, 14:11
Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в ЕвропеПолитика 11 июля, 14:10
Минэнерго РФ выступает против запрета открытой перевалки угля в портахТранспорт 11 июля, 14:00
Экспедиция "Байкал - Аляска" под парусом ТАСС вышла в Охотское мореОбщество 11 июля, 13:50
РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского заливаТранспорт 11 июля, 13:49
Адвокат: генпрокуратура Украины признала необходимость расследовать факт госпереворотаМеждународная панорама 11 июля, 13:43
Бывший хоккеист ЦСКА Панин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"Спорт 11 июля, 13:43
ФАС пока не намерена обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку удобренийТранспорт 11 июля, 13:42
Принять участие в переписи населения в 2020 г. можно будет с помощью смартфонаОбщество 11 июля, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС России контролирует пожароопасную обстановку в Кобяйском районе Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Как уточнили в ведомстве, контроль ведется в превентивных целях для обеспечения безопасности при проведении встречного отжига на лесном пожаре.
"Вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России за прошедшие сутки на кромки лесного пожара было сброшено 30 тонн воды. Всего с начала работы по контролю на данном лесном пожаре в ходе более 40 вылетов сброшено свыше 100 тонн воды, осуществлен мониторинг лесопожарной обстановки и переброска специалистов авиалесоохраны. Кроме того, не допущено распространение огня в сторону населенного пункта Батамай", - сказал собеседник агентства.
В Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории республики действует особый противопожарный режим.
"Осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. В настоящее время угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории республики нет", - сообщили в ГУ МЧС.