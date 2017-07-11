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Лесопожарную обстановку в Якутии контролирует авиация МЧС

Общество Безопасная жизнь
11 июля, 13:52 UTC+3

В лесах регионального значения действует режим ЧС

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС России контролирует пожароопасную обстановку в Кобяйском районе Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Как уточнили в ведомстве, контроль ведется в превентивных целях для обеспечения безопасности при проведении встречного отжига на лесном пожаре.

"Вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России за прошедшие сутки на кромки лесного пожара было сброшено 30 тонн воды. Всего с начала работы по контролю на данном лесном пожаре в ходе более 40 вылетов сброшено свыше 100 тонн воды, осуществлен мониторинг лесопожарной обстановки и переброска специалистов авиалесоохраны. Кроме того, не допущено распространение огня в сторону населенного пункта Батамай", - сказал собеседник агентства.

В Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории республики действует особый противопожарный режим.

"Осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. В настоящее время угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории республики нет", - сообщили в ГУ МЧС.

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