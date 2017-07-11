Проверка боеготовности подразделений МЧС началась в Адыгее

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности МЧС к выполнению задач по спасению людей и тушению пожаров началась в Адыгее, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Специальная комиссия Южного регионального центр МЧС России проводит внезапную проверку готовности личного состава Главного управления МЧС России по Республике Адыгея к оперативному выполнению задач по спасению людей и тушению пожаров", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, проверка стартовала с 06:30 11 июля. "Комиссия ЮРЦ МЧС России установит фактическое положение дел по выполнению задач, возложенных на Главное управление в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, экстренному реагированию при ЧС, готовности к выполнению задач по предназначению", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что проверка продлится до 13 июля.
За это время будет оценена деятельность территориального органа МЧС России по комплексу вопросов в области антикризисного управления, оперативного реагирования, профессиональной подготовки личного состава, организации взаимодействия и обеспечения координации деятельности органов повседневного управления РСЧС, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС.