Сотрудники МЧС Карачаево-Черкессии провели учебную эвакуацию в Управлении ПФР

Российский каноист Штокалов получит бронзу ОИ после отклонения апелляции Тарновского в CASСпорт 11 июля, 18:45
Немец Киттель выиграл десятый этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 11 июля, 18:43
Сын Трампа опубликовал электронную переписку, касающуюся встречи с юристом из РФМеждународная панорама 11 июля, 18:41
Молодые архитекторы обустроят ВологдуСоциальная ответственность 11 июля, 18:38
Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябреСпорт 11 июля, 18:19
ВФЛА отправила в IAAF заявки еще на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 11 июля, 18:10
Мантуров: Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" под давлением "из-за океана"Экономика и бизнес 11 июля, 18:09
Футболист Зырянов еще год будет играющим тренером команды "Зенит-2"Спорт 11 июля, 18:07
Нападающий "Реала" Бензема выиграл дело о шантаже футболиста ВальбуэнаСпорт 11 июля, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Учебную тренировку по эвакуации сотрудников управления Пенсионного фонда РФ провели сотрудники МЧС Карачаево-Черкессии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
В ходе тренировки было проверено состояние первичных средств пожаротушения, наличие и исправность средств связи и автоматической пожарной сигнализации.
"Сотрудники МЧС проверили знание работниками заведения своих должностных обязанностей, касающихся профилактики пожаров на объекте, а также знание порядка действий при непосредственном обнаружении возгорания на объекте", - рассказали в пресс-службе.
После завершения проверки было отработано практическое занятие по эвакуации персонала на случай возникновения пожара в здании. В тренировке приняли участие 20 сотрудников учреждения.
По словам специалистов МЧС, эвакуация была проведена с соблюдением всех требований пожарной безопасности, сотрудники учреждения действовали согласно своим обязанностям и показали свои слаженные действия.