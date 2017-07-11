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Сотрудники МЧС Карачаево-Черкессии провели учебную эвакуацию в Управлении ПФР

Общество Безопасная жизнь
11 июля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Спасатели проверили знания работников учреждения по пожарной безопасности и провели с ними практическое занятие

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Учебную тренировку по эвакуации сотрудников управления Пенсионного фонда РФ провели сотрудники МЧС Карачаево-Черкессии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В ходе тренировки было проверено состояние первичных средств пожаротушения, наличие и исправность средств связи и автоматической пожарной сигнализации.

"Сотрудники МЧС проверили знание работниками заведения своих должностных обязанностей, касающихся профилактики пожаров на объекте, а также знание порядка действий при непосредственном обнаружении возгорания на объекте", - рассказали в пресс-службе.

После завершения проверки было отработано практическое занятие по эвакуации персонала на случай возникновения пожара в здании. В тренировке приняли участие 20 сотрудников учреждения.

По словам специалистов МЧС, эвакуация была проведена с соблюдением всех требований пожарной безопасности, сотрудники учреждения действовали согласно своим обязанностям и показали свои слаженные действия.

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