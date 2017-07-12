Липецкие спасатели предупредили об ухудшении погоды на территории области

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ТАСС, 12 июля. Липецкие спасатели призывают жителей и гостей области к осторожности во время ухудшения погодных условий, которое ожидается в регионе в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
"По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 12 июля до 18:00 13 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие дожди, местами грозы. Днем умеренные, местами небольшие дожди, местами грозы. Ветер южный 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла. Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. "Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", - сказали в главке.