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Пучков: группировка МЧС для восстановительных работ в Новгородской области будет усилена

Общество Безопасная жизнь
12 июля, 15:37 UTC+3 КРЕСТЦЫ область/ 12, июля. /ТАСС

Работы по просушке домов также должны быть усилены, подчеркнул глава МЧС

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КРЕСТЦЫ /Новгородская область/, 12 июля. /ТАСС/. МЧС усилит группировку по оказанию помощи в восстановительных работах в населенных пунктах в Новгородской области, которые были подтоплены проливными дождями. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Главное управление МЧС по Новгородской области, усиливайте группировку пожарных расчетов по откачке воды в домах", - поручил министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он также потребовал усилить работу по просушке домов. "Тепловые пушки должны работать круглосуточно", - сказал Пучков.

Он сообщил, что аэромобильная группировка МЧС будут работать столько, сколько нужно. "Если надо, мы ее усилим", - сказал министр.

Он лично проверил, как оказывается помощь пострадавшим от дождей в Новгородской области. Вместе с врио губернатора региона Андреем Никитиным Пучков побывал в поселке Крестцы и пообщался с местными жителями. По их словам, дополнительная помощь не нужна. Им помогают спасатели, которые откачивают воду из домов, ремонтируют крыши, очищают подворья и просушивают дома. "Хочется сказать спасибо спасателям, которые нам помогают, дополнительной помощи нам не нужно", - сказала одна из жительниц Крестцов.

30 июня в результате проливных дождей в Новгородской области оказались подтоплены 95 приусадебных участков. В большей степени пострадал населенный пункт Крестцы, где в зоне подтопления оказались 84 приусадебных участка, в том числе 71 жилой частный дом, где проживают 84 человека, в том числе 12 детей. Дождем были повреждены и 18 участков автодорог. На данный момент подтопленных домов в поселке нет.

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