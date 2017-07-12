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Команда МЧС России принимает участие в Олимпиаде по пожарному спорту в Австрии

Общество Безопасная жизнь
12 июля, 15:54 UTC+3

На предыдущих соревнованиях сборная команда МЧС России заняла первое место

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная команда МЧС России принимает участие в XVI Международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в австрийском городе Филлах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Сборная команда принимает участие в XVI Международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту" и XXI Международных соревнованиях юных пожарных, которые проходят с 9 по 16 июля в городе Филлах в Австрии", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, эти соревнования имеют уровень Олимпийских игр среди пожарных.

"По итогам предыдущей "Огненной Олимпиады", состоявшейся во Франции в 2013 году, сборная команды МЧС России завоевала золотую медаль", - напомнил сотрудник пресс-службы

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