Команда МЧС России принимает участие в Олимпиаде по пожарному спорту в Австрии

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная команда МЧС России принимает участие в XVI Международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в австрийском городе Филлах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Сборная команда принимает участие в XVI Международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту" и XXI Международных соревнованиях юных пожарных, которые проходят с 9 по 16 июля в городе Филлах в Австрии", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, эти соревнования имеют уровень Олимпийских игр среди пожарных.
"По итогам предыдущей "Огненной Олимпиады", состоявшейся во Франции в 2013 году, сборная команды МЧС России завоевала золотую медаль", - напомнил сотрудник пресс-службы