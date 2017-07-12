Спасших заблудившихся в новгородском лесу вертолетчиков МЧС представят к награде

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ТАСС, 12 июля. Вертолетчиков, спасших в Новгородской области заблудившихся в лесу детей, представят к награде, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.
"Экипаж вертолета, спасший в минувшую субботу заблудившихся в лесном массиве Шимского района детей, будет представлен к награде", - сказал сотрудник пресс-службы. Он напомнил, что в ночь на 8 июля поступило сообщение о потерявшихся в лесном массиве двух детях в возрасте 12 и 14 лет.
"Решением начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области для проведения поисковых работ привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Новгородской области и вертолет Ми-8 авиационно- спасательного центра СЗРЦ МЧС России", - сказал представитель регионального главка МЧС.
Он отметил, что дети были обнаружены в 12:00 8 июля и доставлены вертолетом в населенный пункт Старое Веретье. В поисковых работах принимали участие представители МВД, администрации Шимского района, Облводообьекта, волонтеры поиско-спасательного отряда "Феникс" и местные жители. "Всего к поискам детей было привлечено 69 человек и 20 единиц техники, в том числе одно воздушное судно и беспилотный летательный аппарат", - отметил представитель ГУ МЧС России по Новгородской области.
"Главное управление МЧС России по Новгородской области выражает благодарность всем участникам поисковых работ", - подчеркнули в пресс-службе.