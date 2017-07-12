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В Великом Новгороде создается центр обработки вызовов службы "112"

Общество Безопасная жизнь
12 июля, 17:14 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, июля. /ТАСС

Глава МЧС России сообщил, что в настоящее время центр работает в тестовом режиме

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Центр обработки вызовов службы "112" создается в Великом Новгороде, что позволит повысить уровень реагирования на различные происшествия и оказания помощи людям.

"Создающийся в Великом Новгороде центр уже работает в тестовом режиме", - сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. Вместе с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным он ознакомился с возможностями центра.

"Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 должна обеспечить эффективный прием и обработку первичной информации о происшествии, ускорить реагирование на чрезвычайную ситуацию всех служб и ведомств, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", - отметил Пучков.

Центр расположен в здании 1836 года постройки. В здании проведен капитальный ремонт, заменены коммуникации, проложены линии связи. Созданы условия и для сотрудников центра - комната отдыха, душ и кухня. Также для подготовки новых кадров работает специальный учебный класс, дежурная смена состоит из автоматизированных рабочих мест.

В то же время введение единого номера вызова экстренных служб на территории Великого Новгорода не отменяет действующего порядка вызова экстренных оперативных служб, номера вызова пожарных (01), полиции (02), скорой помощи (03) со стационарных телефонов сохраняются, как и с мобильных телефонов - 101, 102, 103.

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