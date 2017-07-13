МЧС открыло горячую линию в связи с ухудшением погоды в Курской области

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КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Управление МЧС по Курской области открыло горячую линию в связи с прогнозом по ухудшению метеообстановки, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в управлении МЧС России по Курской области будет функционировать круглосуточный телефон горячей линии. В случае ухудшения метеообстановки, возникновения происшествий, вызванных природными явлениями, по номеру 8 (4712) 51-00-22 можно будет уточнить необходимую информацию", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в четверг в Курской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром. Распоряжением губернатора региона Александра Михайлова на территории Беловского и Дмитриевского районов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Режим касается работы органов управления, сил и средств функциональной подсистемы защиты растений, организаций, входящих в сферу деятельности Минсельхоза России и Беловского и Дмитриевского районных звеньев.
В первые дни июля на территориях Беловского и Дмитриевского районов ливни, грозы и шквалистый ветер причинили ущерб посевам сельскохозяйственных культур и многолетним насаждениям. Погибло более 7 тыс. гектаров посевов, общий ущерб оценен в 227 млн рублей.