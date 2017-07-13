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МЧС: административная нагрузка на малый и средний бизнес снижается ежегодно

Общество Безопасная жизнь
13 июля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС также регулярно встречается с представителями малого и среднего бизнеса

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС ежегодно снижает административную нагрузку на малый и средний бизнес, внося изменения в перечень соответствующих нормативных документов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

"В целом работа ведется постоянно. Ежегодно мы в достаточно большой перечень нормативных актов вносим изменения, которые снижают административную нагрузку не только на малый бизнес, но также и на казенные учреждения", - сказал он.

Кададов отметил, что департамент регулярно проводит встречи с представителями малого и среднего бизнеса. "За последний период времени все констатируют факт того, что поменялись отношение и подход, поменялась система административного применения. Мы изменили уже даже ряд статей КоАП РФ, который снижает и административную нагрузку на бизнес. Мы очень активно проводим работу по снятию дублирующих или каких-то устаревших норм применения в области пожарной безопасности и гражданской защиты населения", - подчеркнул он.

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