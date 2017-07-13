МЧС: количество ЧС в России в этом году меньше, чем в прошлом

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чрезвычайных ситуаций в этом году в России произошло меньше, чем в прошлом, сообщил журналистам руководитель департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолий Елизаров.
"Если смотреть в целом, то по количественным показателям и объемам ЧС в этом году они находятся на уровне средне- и многолетних значений. Даже в некоторых показателях меньше по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
Елизаров отметил, что министерство приняло все меры, чтобы минимизировать последствия произошедших ЧС. "Мы были к этому готовы изначально: на основе прогнозов разработаны необходимые планы, привлечена достаточная группировка сил и средств. Эти планы реализуются и, в частности, если смотреть по весеннему половодью, то что касается Тюменской области, там уже на завершающем этапе", - добавил глава департамента МЧС.