МЧС передает функции закупок экипировки своим региональным подразделениям

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главные управления МЧС по субъектам РФ будут сами закупать экипировку для пожарных и спасателей без участия центрального аппарата министерства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, такое решение приняла коллегия ведомства.
"В рамках реформы управленческой структуры МЧС, которая базируется на плавном переходе на трехуровневую систему управления и финансирования, коллегия МЧС России приняла решение о децентрализации системы закупок и передаче этой функции в ведение территориальных органов МЧС России", - сказал собеседник агентства.
Ранее функции закупок возлагались на подразделение центрального аппарата МЧС - Управление обеспечения. "Его упразднили, и теперь региональные главки МЧС самостоятельно будут принимать решение о закупках с учетом выбранного поставщика, минимизации затрат и качества продукции", - пояснили в МЧС.
Министерство планирует внедрить для реагирующих подразделений новые виды боевой и защитной одежды, обуви и снаряжения с учетом климатических условий и выполняемых задач. Увеличатся сроки использования отдельных элементов формы. Главное требование - чтобы новая форма для пожарных и спасателей была недорогой, удобной и износостойкой. "Территориальные органы МЧС России сами будут решать и вопросы продовольственного обеспечения, эксплуатации и ремонта вооружения, военной и специальной техники; региональные главки МЧС будут самостоятельно с учетом специфики региона выполнять функции заказчика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам материального, технического обеспечения и горюче-смазочных материалов (ГСМ)", - сообщили в МЧС.
В министерстве уверены, что децентрализация не повлияет на достижение целей государственных программ РФ, не потребует увеличения финансирования. "Реформирование осуществляется в пределах установленных штатной численности и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете МЧС России", - сказал собеседник агентства, отметив, что такая система управления уже подтвердила свою эффективность в существующих социально-экономических условиях. "В течение последних лет наблюдается снижение количества происшествий и числа пострадавших. Только по итогам первого полугодия 2017 года почти на 5,9% уменьшилось количество техногенных пожаров, более чем на 11% увеличилось количество спасенных в них людей, количество происшествий на водных объектах уменьшилось более чем на 43%", - уточнили в МЧС.
Руководители Главных управлений МЧС назвали решение о децентрализации закупок своевременным и необходимым. "Кто, кроме главков, лучше знает, какие боевые, пожарные рукава, средства индивидуальной защиты, какого качества (с учетом географических и климатических условий региона), и в каком количестве реагирующим подразделениям необходимы", - пояснили в пресс-службе.