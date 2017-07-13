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Интерактивная площадка МЧС откроется на XXI спортивном слете молодежи в Ленобласти

Общество Безопасная жизнь
13 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В рамках слета пройдут различные командные спортивные конкурсы и испытания, отметили в региональном управлении МЧС

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные Ленинградской области организуют интерактивную площадку на XXI спортивно-туристическом слете молодежи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"С 13 по 16 июля в поселке Лосево Приозерского района (турбаза "Лена") пройдет XXI спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской области. Безопасность участников масштабного мероприятия обеспечивают пожарно-спасательные подразделения Приозерского района. Кроме этого, совместно со специалистами отряда Государственной противопожарной службы Приозерского района сотрудники районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы и местного отделения ГИМС организуют для активной молодежи работу интерактивной площадки", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на интерактивной площадке любой желающий сможет ознакомиться с работой спасателей, пожарных, техническими средствами, применяемыми при ликвидации последствий происшествий, получить навыки пользования огнетушителем, примерить боевую одежду пожарного и узнать о методах проведения спасательных работ на воде.

"В этом году слет посвящен 90-летию образования Ленинградской области, Году экологии в России и региональному Году истории. Организатором мероприятия является комитет по молодежной политике Ленинградской области. В обширной программе слета множество командных спортивных конкурсов и испытаний", - отметил представитель регионального управления МЧС.

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