МЧС Москвы полностью укомплектовано необходимой техникой и оборудованием

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели Главного управления МЧС РФ по Москве укомплектованы вооружением и техникой на 100%, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"На сегодняшний день общая укомплектованность вооружением и техникой составляет 100%", - цитируют в пресс-службе доклад заместителя начальника управления вооружения и техники МЧС по Москве Дмитрия Каштанова.

На вооружении в Москве стоят почти 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и автомобильной техники, 10 вертолетов и более 170 тыс. единиц пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и средств индивидуальной защиты. "Во втором полугодии 2017 года в рамках проводимого планового переоснащения парка пожарных и аварийно-спасательных автомобилей запланирована закупка и поставка 51 единицы техники", - говорится в докладе.

"В 2017 году коэффициент технической готовности в течение всего полугодия и по состоянию на сегодняшний день составляет 0,98, что приравнивается к оценке "отлично", - уточнили в ведомстве.