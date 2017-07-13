МЧС Москвы полностью укомплектовано необходимой техникой и оборудованием

Ключевые голы в карьере Александра КержаковаСпорт 13 июля, 19:10
Гончар назвал вызовом свое назначение помощником главного тренера клуба НХЛ "Питтсбург"Спорт 13 июля, 19:00
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболистаСпорт 13 июля, 18:59
Выпускниками программы "Шанс" стали 309 подопечных детдомовСоциальная ответственность 13 июля, 18:49
Крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию построят в Южной КорееСоциальная ответственность 13 июля, 18:32
Винус Уильямс сыграет с испанкой Мугурусой в финале УимблдонаСпорт 13 июля, 18:21
Француз Барде выиграл 12-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 13 июля, 18:18
Медаль раздора: в нескольких регионах России обещают усилить контроль за медалистамиОбщество 13 июля, 18:07
Экипаж Николаева на шестом этапе "Шелкового пути" получил удары после попадания в ямуСпорт 13 июля, 18:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели Главного управления МЧС РФ по Москве укомплектованы вооружением и техникой на 100%, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.
"На сегодняшний день общая укомплектованность вооружением и техникой составляет 100%", - цитируют в пресс-службе доклад заместителя начальника управления вооружения и техники МЧС по Москве Дмитрия Каштанова.
На вооружении в Москве стоят почти 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и автомобильной техники, 10 вертолетов и более 170 тыс. единиц пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и средств индивидуальной защиты. "Во втором полугодии 2017 года в рамках проводимого планового переоснащения парка пожарных и аварийно-спасательных автомобилей запланирована закупка и поставка 51 единицы техники", - говорится в докладе.
"В 2017 году коэффициент технической готовности в течение всего полугодия и по состоянию на сегодняшний день составляет 0,98, что приравнивается к оценке "отлично", - уточнили в ведомстве.