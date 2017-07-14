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Штормовое предупреждение объявлено в Новгородской области

Общество Безопасная жизнь
14 июля, 12:55 UTC+3 ТАСС ТАСС 14, июля. /ТАСС

В городе и области ожидаются ливневые дожди и кратковременное усиление ветра

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ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. МЧС распространило штормовое предупреждение в Новгородской области.

"По информации, полученной от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа местами по Новгородской области ожидаются ливневые дожди, грозы с кратковременным усилением ветра порывами до 15-18 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Новгородской области.

Спасатели обращают внимание жителей города и области на меры безопасности при нахождении на улице и обращаются к водителям с просьбой соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными.

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