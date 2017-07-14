Транспортную доступность могут доработать после ввода новой недвижимости около МКАД

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Транспортная доступность на МКАД может быть доработана в случае ввода около магистрали новых квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"Любое решение по строительству будет приниматься с учетом повышения транспортной доступности. В зависимости от того, как город построит. У меня есть четкая уверенность и понимание, что любое решение о том, как вывезти людей, как обеспечить им пересадки, как обеспечить им работу, все это будет смотреться вместе с согласованием на разрешение строительства. Транспортная составляющая забыта точно не будет", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС.

По словам Юрьева, пока преждевременно говорить о том, какие именно изменения потребуются для повышения транспортной доступности. Речь может пойти как о строительстве новых остановок общественного транспорта, так и о "развитии выделенных полос и увеличении частоты движения".

Ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что власти столицы планируют возвести 10 млн кв. метров жилой недвижимости на территориях, прилегающих к МКАД и находящихся в собственности столицы. Строительство займет не менее 10 лет, градостроительная документация может быть разработана к концу текущего года.

По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД, где можно построить дома в 12, 17 или 25 этажей. Жидкин добавил, что помимо недвижимости запланировано строительство парков, велодорожек и спортивных объектов.