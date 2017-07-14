Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транспортную доступность могут доработать после ввода новой недвижимости около МКАД

Общество Безопасная жизнь
14 июля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Для увеличения транспортной доступности также могут быть построены новые остановки общественного транспорта, отметил глава столичного ЦОДД Вадим Юрьев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Транспортная доступность на МКАД может быть доработана в случае ввода около магистрали новых квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"Любое решение по строительству будет приниматься с учетом повышения транспортной доступности. В зависимости от того, как город построит. У меня есть четкая уверенность и понимание, что любое решение о том, как вывезти людей, как обеспечить им пересадки, как обеспечить им работу, все это будет смотреться вместе с согласованием на разрешение строительства. Транспортная составляющая забыта точно не будет", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС.

По словам Юрьева, пока преждевременно говорить о том, какие именно изменения потребуются для повышения транспортной доступности. Речь может пойти как о строительстве новых остановок общественного транспорта, так и о "развитии выделенных полос и увеличении частоты движения".

Ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что власти столицы планируют возвести 10 млн кв. метров жилой недвижимости на территориях, прилегающих к МКАД и находящихся в собственности столицы. Строительство займет не менее 10 лет, градостроительная документация может быть разработана к концу текущего года.

По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД, где можно построить дома в 12, 17 или 25 этажей. Жидкин добавил, что помимо недвижимости запланировано строительство парков, велодорожек и спортивных объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама