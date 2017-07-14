Начальники региональных МЧС возьмут на контроль вопросы денежного довольствия сотрудников

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Руководители ГУ МЧС по субъектам РФ возьмут на особый контроль вопросы выплат денежного довольствия и заработных плат, премий, единовременных социальных выплат личному составу. Такую задачу на селекторном совещании в пятницу поставил глава МЧС России Владимир Пучков, напомнив, что каждый руководитель несет за это персональную ответственность.
"Все социально значимые вопросы должны быть на жестком контроле. Недопустимо, чтобы выплаты распределялись среди управленческих и обеспечивающих подразделений, а боевой состав, который тушит пожары, ликвидирует ЧС и реагирует на ДТП, не получал положенных доплат. Наведите порядок в этих вопросах", - распорядился Пучков.
Кроме того, министр напомнил, что процедура обеспечения жильем сотрудников МЧС России должна быть понятной и прозрачной. "Все, кто имеет основания получить жилье, должны быть обеспечены им в соответствии с требованиями нормативных документов. То же самое касается и предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. Если люди оказались в сложной жизненной ситуации, то решайте эти вопросы, оказывайте адресную поддержку, никто не должен остаться без нашего внимания, в том числе многодетные семьи и ветераны", - заключил глава МЧС.