Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальники региональных МЧС возьмут на контроль вопросы денежного довольствия сотрудников

Общество Безопасная жизнь
14 июля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В ходе селекторного совещания глава МЧС поручил навести "порядок в этих вопросах"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Руководители ГУ МЧС по субъектам РФ возьмут на особый контроль вопросы выплат денежного довольствия и заработных плат, премий, единовременных социальных выплат личному составу. Такую задачу на селекторном совещании в пятницу поставил глава МЧС России Владимир Пучков, напомнив, что каждый руководитель несет за это персональную ответственность.

"Все социально значимые вопросы должны быть на жестком контроле. Недопустимо, чтобы выплаты распределялись среди управленческих и обеспечивающих подразделений, а боевой состав, который тушит пожары, ликвидирует ЧС и реагирует на ДТП, не получал положенных доплат. Наведите порядок в этих вопросах", - распорядился Пучков.

Кроме того, министр напомнил, что процедура обеспечения жильем сотрудников МЧС России должна быть понятной и прозрачной. "Все, кто имеет основания получить жилье, должны быть обеспечены им в соответствии с требованиями нормативных документов. То же самое касается и предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. Если люди оказались в сложной жизненной ситуации, то решайте эти вопросы, оказывайте адресную поддержку, никто не должен остаться без нашего внимания, в том числе многодетные семьи и ветераны", - заключил глава МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности
3
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
4
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями
5
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
6
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
7
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
Темы дня
Реклама