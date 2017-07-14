МЧС провело в Вологде занятия по гражданской обороне с пенсионерами и безработными

Рисуя светом: пионер российской фотографии Андрей КарелинКультура 14 июля, 19:30
Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 летАрмия и ОПК 14 июля, 19:25
Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов МосквыОбщество 14 июля, 19:08
Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"Общество 14 июля, 19:05
Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"Международная панорама 14 июля, 19:05
Где в Москве посмотреть кино под открытым небомКультура 14 июля, 19:00
"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в РоссииЭкономика и бизнес 14 июля, 18:45
Шойгу: инфраструктура космодрома Плесецк позволяет запускать гражданские спутникиАрмия и ОПК 14 июля, 18:43
Работу шоу-рума программы реновации на ВДНХ продлили на месяцОбщество 14 июля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Сотрудники МЧС провели в Вологодской области занятия по гражданской обороне с пенсионерами и безработными, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного главка ведомства.
Участникам рассказали, как действовать при получении различных сигналов гражданской обороны.
"Подготовка населения является одной из важнейших задач гражданской обороны. Необходимо добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать по сигналам оповещения, при угрозе чрезвычайной ситуации и в условиях чрезвычайной ситуации", - цитируют в пресс-службе начальника отдела организации подготовки населения управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Вологодской области.
В ходе занятий были рассмотрены различные аварийные ситуации, которые могут произойти на территории региона.