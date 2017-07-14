МЧС провело в Вологде занятия по гражданской обороне с пенсионерами и безработными

ТАСС, 14 июля. Сотрудники МЧС провели в Вологодской области занятия по гражданской обороне с пенсионерами и безработными, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного главка ведомства.

Участникам рассказали, как действовать при получении различных сигналов гражданской обороны.

"Подготовка населения является одной из важнейших задач гражданской обороны. Необходимо добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать по сигналам оповещения, при угрозе чрезвычайной ситуации и в условиях чрезвычайной ситуации", - цитируют в пресс-службе начальника отдела организации подготовки населения управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Вологодской области.

В ходе занятий были рассмотрены различные аварийные ситуации, которые могут произойти на территории региона.