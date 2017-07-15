Санитарная авиация Москвы спасла более 4 тысяч человек

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Санитарная авиация Московского авиационного центра (МАЦ) спасла более 4 тысяч человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор центра Кирилл Святенко.
"С 2009 года, когда вертолеты начали привлекаться для эвакуации пострадавших, нашими силами спасены более 4 тысяч человек. Мы за все время работы не потеряли ни одного человека", - сообщил он.
По словам Святенко, с начала этого года вертолеты МАЦ эвакуировали в больницы 326 человек, в прошлом году - 821 человека. Директор центра отметил, что вертолет вылетает на происшествие в течение 4-5 минут, а в самую отдаленную точку города прибывает через 7-12 минут.
Как отметил Святенко, авиации центра случалось работать и за пределами столицы. По поручению правительства вертолеты МАЦ летали в Грецию и в Сочи. Во время Олимпиады 2014 года в Сочи столичная санавиация помогла десяти спортсменам.
"Кроме того, авиация центра работала во время крушения "Невского экспресса" в Тверской области зимой 2009 года, а также после катастрофы в Смоленске самолета Ту-154 с польским президентом на борту", - добавил директор центра.