У авиацентра Москвы есть вертолет, способный тушить такие пожары, как в лондонской высотке

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Применение специально оснащенного пожарного вертолета могло помочь избежать тяжелых последствий недавнего пожара в лондонской высотке, где погибли десятки людей. У Московского авиационного центра (МАЦ) есть такой вертолет, он способен тушить здания любой высотности, рассказал в интервью ТАСС директор центра Кирилл Святенко.
"Это вертолет Ка-32, оборудованный системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения с помощью водяной пушки, которая может подать 3,2 тыс. литров воды в очаг пожара. В Лондоне было отдельно стоящее здание, оно горело как свечка, для вертолетов там были удобные подходы. В принципе, если бы использовался пожарный вертолет, таких тяжелых последствий бы не было", - считает Святенко.
Пожар в лондонском 24-этажном доме Grenfell Tower, где проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя дошло до верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 80 человек.
Следователи Скотленд-Ярда установили, что возгорание произошло из-за неисправного холодильника в одной из квартир на нижних этажах. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя быстро распространилось на верхние этажи.