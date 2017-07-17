Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии в ходе рейда из лесов были выдворены 30 человек

Общество Безопасная жизнь
17 июля, 11:24 UTC+3 ТАСС

Посещение лесов запрещено в связи с установлением на территории региона противопожарного режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Сотрудники МЧС выдворили в ходе рейда из лесов Бурятии 30 человек в связи с запретом на их посещение. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.

"В Республике Бурятия за прошедшие выходные межведомственные патрульные группы остановили при входе в лес 50 человек и 30 человек выдворены из леса. На территории региона постановлением республиканского правительства установлен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено", - сказали в пресс-службе.

Во время действия режима также запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, заготавливать лес. Нарушение этих требований наказывается административными штрафами, а в случае тяжких последствий - уголовной ответственностью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
4
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама