В Бурятии в ходе рейда из лесов были выдворены 30 человек

ТАСС, 17 июля. Сотрудники МЧС выдворили в ходе рейда из лесов Бурятии 30 человек в связи с запретом на их посещение. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.

"В Республике Бурятия за прошедшие выходные межведомственные патрульные группы остановили при входе в лес 50 человек и 30 человек выдворены из леса. На территории региона постановлением республиканского правительства установлен особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено", - сказали в пресс-службе.

Во время действия режима также запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, заготавливать лес. Нарушение этих требований наказывается административными штрафами, а в случае тяжких последствий - уголовной ответственностью.