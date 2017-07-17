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МЧС проводит в Кабардино-Балкарии профилактическую операцию "Урожай"

Общество Безопасная жизнь
17 июля, 11:34 UTC+3 ТАСС

Операция, которая продлится с 15 июля по 1 августа, направлена на предовтращение возгораний и пожаров

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ТАСС, 17 июля. Надзорно-профилактическая операция "Урожай" стартовала в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов сельскохозяйственного производства, контроля за обеспечением сохранности урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров с 15 июля по 1 августа управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР проводится надзорно-профилактическая операция с условным наименованием "Урожай", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

В ходе операции сотрудники Федерального государственного пожарного надзора проведут комплекс надзорно-профилактических мероприятий по предотвращению возгораний и пожаров на полях колосовых культур, на объектах сушки, хранения и переработки зерна. Особое внимание будет уделено подготовке к уборке урожая, а также пресечению случаев сжигания стерни, пожнивных остатков и иной сухой растительности.

Как показывает анализ, значительный ущерб приносят сельскохозяйственным предприятиям пожары, произошедшие на зерноуборочных комбайнах. Их основными причинами являются короткое замыкание электропроводки, разрыв гидравлических шлангов и попадание масла на нагретые поверхности двигателя. "При проверках часто выявляются факты, что некоторые комбайны выходят в поле с неотрегулированной системой смазки, топливоподачи, гидравлики, вследствие чего они быстро покрываются горючей пылью, по которой огонь быстро распространяется по всему комбайну. В местах работы комбайнов необходимо организовать дежурство пожарной либо приспособленной для тушения пожаров техники", - отметили в ГУ МЧС.

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