Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС проводит в Липецкой области патрулирование зон отдыха

Общество Безопасная жизнь
17 июля, 11:22 UTC+3

Спасатели рекомендуют жителям области помещать только специально организованные пляжи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июля. Спасатели проводят патрулирование зона отдыха на акваториях Липецкой области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Липецкой области патрулируют места отдыха людей у воды и проводят с населением разъяснительную работу. 17 июля патрулирование проводится на реке Воронеж и на реке Сосна в пределах Ельца", - говорится в сообщении.

Инспекторы призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности, ни на минуту не оставлять детей без присмотра, посещать только специально организованные пляжи. Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, так как это самая распространенная причина происшествий на воде.

"Как правило, основной причиной гибели людей на водных объектах является несоблюдение правил безопасного поведения во время отдыха на водоеме, а также купание в необорудованных для этих целей местах - на так называемых диких пляжах", - сообщили в ГУ МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
4
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама