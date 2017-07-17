МЧС проводит в Липецкой области патрулирование зон отдыха

ТАСС, 17 июля. Спасатели проводят патрулирование зона отдыха на акваториях Липецкой области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Липецкой области патрулируют места отдыха людей у воды и проводят с населением разъяснительную работу. 17 июля патрулирование проводится на реке Воронеж и на реке Сосна в пределах Ельца", - говорится в сообщении.

Инспекторы призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности, ни на минуту не оставлять детей без присмотра, посещать только специально организованные пляжи. Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, так как это самая распространенная причина происшествий на воде.

"Как правило, основной причиной гибели людей на водных объектах является несоблюдение правил безопасного поведения во время отдыха на водоеме, а также купание в необорудованных для этих целей местах - на так называемых диких пляжах", - сообщили в ГУ МЧС.