В Хабаровске стартовал сбор по парашютно-десантной подготовке спасателей МЧС

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ТАСС, 17 июля. Региональный сбор спасателей МЧС России по парашютно-десантной подготовке стартовал в Хабаровском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.
"В сборе принимают участие спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и его подразделений в Биробиджане, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, а также сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра, Амурского спасцентра и других подразделений МЧС России - всего 146 человек", - сказал собеседник агентства.
В первый день сбора пройдут теоретические занятия. На 21 июля намечены занятия по десантированию из вертолета Ми-8. Они пройдут в районе хребта Джаки-Унахта-Якбыяна на высоте 1748 м. После десантирования спасателям предстоит совершить марш-бросок к реке Кур, а затем по реке до населенного пункта Победа.
"В ходе марш-броска спасателями будут отработаны задачи по горной и водной подготовке. Прибытие группы в Хабаровск планируется 29 июля", - добавили в пресс-службе.