Инспекторы МЧС выявили три перегруженных судна на Иркутском водохранилище

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ТАСС, 17 июля. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ в ходе патрулирования Иркутского водохранилища выявили три перегруженных судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Три судоводителя, нарушивших нормы пассажировместимости маломерных судов, были привлечены к административной ответственности в ходе патрулирования инспекторами ГИМС водохранилища в Иркутске", - сказал собеседник агентства.
Нарушители брали на борт на два-три человека больше, чем указано в судовом билете. Это могло привести к опрокидыванию судна и гибели людей, отметили в пресс-службе.
Всего с начала навигации в Иркутской области за нарушение правил безопасности на воде к ответственности привлечены 513 судоводителей.