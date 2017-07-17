Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с бездомными Нижневартовска

ТАСС, 17 июля. Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с гражданами без определенного места жительства в Нижневартовске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ ведомства по Ханты-Мансийскому АО.

"Государственные инспекторы по пожарному надзору вместе с представителями социального центра "Луч" побывали в тех местах, где собираются граждане без определенного места жительства. Они в большей степени подвержены риску гибели в результате пожара. Самая частая причина - неосторожное обращение с огнем", - приводят слова государственного инспектора по пожарному надзору Дмитрия Плотникова в пресс- службе.

В этом году в Нижневартовске произошло восемь пожаров, возникших по причине неосторожного обращения с огнем лиц, ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем. Часть из них - со смертельным исходом.

"Летом бывают случаи, когда бездомные засыпают у костра и получают ожоги. Зимой ситуация усугубляется тем, что такие граждане разбредаются по заброшенным строениям или городским коллекторам. Люди без определенного места жительства, проживающие в коллекторе или колодце, могут заснуть, не потушив окурок. Наличие горючего мусора в колодцах также способствует распространению возгорания. Рейды мы проводим не только совместно с представителями социальных служб, но и с сотрудниками полиции и органов местного самоуправления", - отметили в пресс-службе.