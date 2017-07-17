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Более 20 сотрудников МЧС удостоились наград за проведение "Комплексной безопасности-2017"

Общество Безопасная жизнь
17 июля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Международный салон средств обеспечения безопасности проводился в десятый раз, в нем приняли участие 220 представителей чрезвычайных служб из 53 стран и международных организаций

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Глава МЧС Владимир Пучков во время церемонии награждения сотрудников-участников Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2017"

Глава МЧС Владимир Пучков во время церемонии награждения сотрудников-участников Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2017"

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 20 организаторов и участников Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2017" впервые получили ведомственные награды от главы МЧС России Владимира Пучкова.

"Сегодня здесь, в Центральном региональном центре, мы чествуем лучших, кто показал высокую профессиональную подготовку, твердые практические навыки, овладение современной российской техникой, экипировкой. Отмечаю возросшую готовность и слаженность в деятельности авиации, наземной группировки пожарно-спасательных и других подразделений, умелые действия горноспасателей и всех, кто принимал участие в демонстрационном учении", - сказал глава МЧС Владимир Пучков.

"Особое внимание в этом году мы уделили новым формам и методам обучения и подготовки по основам безопасности жизнедеятельности детей и это еще раз свидетельствует о том, что наша дружная команда динамично развивается и каждый день наращивает свой потенциал", - подчеркнул министр.

В свою очередь в пресс-службе МЧС отметили, что в этом году X Международный салон "Комплексная безопасность-2017" имел несколько особенностей. "Все мероприятия впервые проходили на одной площадке - в Ногинском спасательном центре МЧС России. Удалось расширить круг участников и максимально привлечь представителей малого и среднего бизнеса за счет безвозмездного предоставления площади для размещения экспозиций", - подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС, свои действующие и перспективные разработки в сфере безопасности представили свыше 300 фирм и компаний и свыше 3 тыс. профильных специалистов в сфере обеспечения безопасности населения и территорий. "Кроме того, в работе форума приняли участие 220 представителей чрезвычайных служб из 53 стран и международных организаций, в том числе от ООН. За три дня работы салон посетило более 16 тыс. человек", - отметили в МЧС.

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