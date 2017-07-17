МЧС применило беспилотники для мониторинга пожароопасных районов Калмыкии

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ТАСС, 17 июля. Группа по применению беспилотных летательных аппаратов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Калмыкия провела мониторинг районов с повышенным классом пожароопасности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Операторы беспилотников летательных аппаратов оттачивают мастерство, а также оперативно реагируют на возможные возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера. Дроны облегчают работу пожарно-спасательным подразделениям, так как оператор беспилотника может вести разведку на больших площадях для выявления ландшафтных пожаров и других ЧС на ранних стадиях развития", - сказал сотрудник пресс-службы.
Также среди преимуществ беспилотника - экономия топливных ресурсов и мобильность - для взлета не требуется большой площади. "ЧС не выявлено", - добавили в ведомстве.