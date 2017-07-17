Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности при уборке урожая выявлено на Кубани

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ТАСС, 17 июля. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по Краснодарскому краю выявили более 1 тыс. нарушений требований пожарной безопасности при уборке урожая с начала года. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В текущем году государственными инспекторами по пожарному надзору проведено 54 проверки на объектах сельскохозяйственного назначения. По результатам проведенных проверок выявлено более 1 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено 195 нарушений", - сказал собеседник агентства.
К ответственности за нарушения привлечены 72 хозяйствующих субъекта: 31 должностное лицо и 41 юридическое лицо.
На территории Краснодарского края зарегистрировано более 2 тыс. объектов, которые задействованы в хлебоуборочной кампании. Их проверят на пожарную безопасность в рамках операции "Урожай-2017".