Спасатели Воронежской области привлекли к пожарным занятиям в летних лагерях 10 тыс. детей

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ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. Спасатели Главного управления МЧС по Воронежской области провели с начала июня в детских оздоровительных лагерях около 1 тыс. пожарно-тактических учений и занятий для порядка 10 тыс. детей. Об этом сообщил в понедельник на совещании у губернатора региона Алексея Гордеева врио начальника ГУ МЧС России по Воронежской области Юрий Гущин.
"В детских лагерях в начале каждой смены спасатели проводят пожарно-тактические учения и занятия. На сегодняшний день проведено 116 учений и 811 занятий, в которых были задействованы более 10 тысяч детей. Более 1 тыс. спасателей и 300 единиц техники обеспечивают безопасность детей и подростков в период оздоровительной кампании, все учреждения полностью находятся под контролем пожарной охраны", - сказал Гущин.
По данным пресс-службы правительства области, в июне работали 32 оздоровительных лагерях, в них прошли 53 смены, отдохнули порядка 9 тыс. детей. С помощью разных видов отдыха был организовано более 49 тыс. детей, это на 9% больше, чем в прошлом году, в том числе около 23 тыс. детей из семей, находящихся в трудной ситуации.
"В работе оборонно-спортивного лагеря "Воин", технического лагеря "Авиашоу", профилактического лагеря "Территория достижений" приняли участие более 300 детей и подростков, в том числе 100 человек, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних", - добавили в администрации региона, уточнив, что до конца лета еще более 28 тыс. детей отдохнут в лагерях разного типа.