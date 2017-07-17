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Крымские спасатели помогли двум пострадавшим в горах туристам

Общество Безопасная жизнь
17 июля, 17:47 UTC+3

Один из пострадавших травмировал ногу во время спуска с горы Ай-Петри, второй турист был эвакуирован с перевала Ман

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ТАСС, 17 июля. В Крыму двум туристам понадобилась помощь спасателей во время прогулки в горах, сообщили в понедельник ТАСС в республиканском главке МЧС РФ.

"Благодаря оперативным действиям и профессионализму крымских спасателей в горах полуострова была оказана помощь двум туристам", - сказал собеседник агентства.

Один из пострадавших, спускаясь по тропе с плато горы Ай-Петри упал и получил травму ноги. Он сообщил по телефону спасателям, что не может передвигаться. Второй пострадавший был эвакуирован с перевала Ман, где также получил травму ноги.

"Зачастую граждане переоценивают свои возможности и недооценивают коварство крымских гор. Туристы берут с собой мало еды, теплых вещей, не регистрируют свои маршруты и элементарно не смотрят себе под ноги, что в результате приносит мелкие травмы, ушибы, люди сбиваются со своих маршрутов и теряются", - цитируют в пресс-службе начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова.

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