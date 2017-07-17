Соревнования по волейболу среди пожарных прошли в Ярославской области

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ТАСС, 17 июля. Ярославские пожарные провели соревнования по волейболу, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного главка ГУ МЧС России.
"Во втором отряде федеральной противопожарной службы Ярославской области прошли соревнования по волейболу. На поле собрались команды гарнизона пожарной охраны города, в общей сложности шесть команд и команда ветеранов пожарной службы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Первое место заняла команда пожарно-спасательной части №7, второе - пожарно-спасательной части № 10, третье - пожарно-спасательной части № 21.
"Волейбол не только развивает физические качества человека, он также сближает людей, позволяет им чувствовать командный дух, учит взаимодействовать для достижения общих целей", - отметили в ведомстве.