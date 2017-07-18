Спасатели ищут двух туристов, пропавших в районе реки Она в Хакасии

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ТАСС, 18 июля. Двое туристов пропали во время сплава по реке Она в Таштыпском районе Республики Хакасия, спасатели вылетели на их поиски. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России вылетела из Абакана в Таштыпский район на поиски двух мужчин. Согласно оперативной информации, туристы совершали сплав по реке Она и в назначенный срок не вышли на связь", - сказал собеседник агентства.
Район поиска находится в труднодоступной горно-таежной местности, поэтому спасателям выделен вертолет Ми-8. На борту также находятся два сотрудника полиции.
"Туристы пренебрегли правилами безопасности и не зарегистрировали свой поход в спасотряде. Сейчас на реках в районе поиска из-за продолжительных дождей уровень воды очень высокий, мощное течение и пороги делают прохождение маршрута крайне опасным даже для опытных экипажей", - добавили в пресс-службе.