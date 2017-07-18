Сотрудники МЧС спасли трех человек с тонувшего судна в Новосибирском водохранилище

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ТАСС, 18 июля. Три человека спасены с тонувшего в Новосибирском водохранилище судна, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли трех человек, терпящих бедствие в Обском море. Спасательная операция продолжалась около часа", - сказал собеседник агентства.
Выяснилось, что у на судне кончилось топливо и вышла из строя помпа, откачивающая воду из трюма. Лодку стало уносить от берега, а весел не было. Спасатели связались по телефону с терпящими бедствие и выяснили предположительное место их нахождения, рассказали в пресс-службе.
Судно было обнаружено в 4 км от берега. Пострадавших предложили чай и отбуксировали. Медицинская помощь им не понадобилась.