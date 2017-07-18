МЧС: количество проверок малого и среднего бизнеса за два года сократилось на 40%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество проверок малого и среднего бизнеса по линии пожарной безопасности сократилось за два года на 40%. Об этом сообщил врио департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

По его словам, в сферу пожарного надзора внедрен так называемый риск-ориентированный подход, устранивший сплошные проверки подконтрольных субъектов.

"Преобладающая часть мероприятий осуществляется на объектах высокой и значительной степени опасности. Исключены проверки в отношении всех субъектов малого предпринимательства. В целом количество проверок за два последних года снижено на 40%. Эти тенденции сохранились и в первом полугодии текущего года", - сказал он в ходе совещания, посвященного 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора.

Кададов отметил, что общее число проверок уменьшено на 34%: со 130 тыс. в 2016 году до 85 тыс. в 2017.