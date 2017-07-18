МЧС: количество проверок малого и среднего бизнеса за два года сократилось на 40%

Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Количество проверок малого и среднего бизнеса по линии пожарной безопасности сократилось за два года на 40%. Об этом сообщил врио департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.
По его словам, в сферу пожарного надзора внедрен так называемый риск-ориентированный подход, устранивший сплошные проверки подконтрольных субъектов.
"Преобладающая часть мероприятий осуществляется на объектах высокой и значительной степени опасности. Исключены проверки в отношении всех субъектов малого предпринимательства. В целом количество проверок за два последних года снижено на 40%. Эти тенденции сохранились и в первом полугодии текущего года", - сказал он в ходе совещания, посвященного 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора.
Кададов отметил, что общее число проверок уменьшено на 34%: со 130 тыс. в 2016 году до 85 тыс. в 2017.