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Тренировочный сбор водолазов МЧС стартовал в Приморье

Общество Безопасная жизнь
18 июля, 12:29 UTC+3

После окончания сборов 28 июля водолазы сдадут экзамен по техническому минимуму

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ТАСС, 18 июля. В Приморье стартовал региональный тренировочный сбор по водолазной подготовке сотрудников МЧС, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого глава МЧС РФ.

"С 17 по 28 июля в Приморском крае проходит ежегодный региональный тренировочный сбор по водолазной подготовке. В нем примут участие 57 спасателей-водолазов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его филиалов", - сказал представитель ведомства.

Для получения допуска к водолазным работам спасатели выполнят погружения на глубины до 60 м. Они отработают навыки подводного ориентирования, действия при поисково-спасательных и подводно-технических работах, проведут поиска затонувшей техники с последующей ее эвакуацией и другое. "Все практические занятия будут проводиться в морской акватории. Сборы завершатся сдачей экзаменов по техническому минимуму", - добавили в пресс-службе. 

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