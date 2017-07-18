В Коми наградили победителей детской викторины о пожарной безопасности

ТАСС, 18 июля. Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Коми подвели итоги интернет-викторины "Что вы знаете о пожарной безопасности?" и наградили победителей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Интернет-конкурс был приурочен 90-летию со дня образования органов Государственного пожарного надзора. В адрес пресс-службы МЧС Коми ответы на вопросы викторины прислали более 60 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Интернет-конкурс проводится уже в пятый раз", - сказали в пресс-службе.

Викторина включала 20 вопросов по истории развития пожарной охраны страны и республики, фактам из службы пожарных, а также пожарный кроссворд. Первое место заняла учащаяся школы № 30 Сыктывкара Анна Кузнецова, второе - ученик школы № 28 Александр Лузянин, третье - учащийся 4-го класса Кипиевской средней школы Никита Ануфриев.

На церемонии награждения ребят поздравил начальник республиканского главка МЧС РФ Александр Князев. "Возможно, в будущем выберете для себя службу в МЧС России", - сказал он.