Главред "МК": МЧС за последние два года значительно улучшило работу со СМИ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Общественного совета при МЧС, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев считает, что МЧС за последние два года значительно улучшило работу со СМИ.

"За последние год-два работа со СМИ, социальными сетями, интернет-ресурсами значительно улучшилась. И мы видим очень хороший результат", - сказал Гусев на конференции, приуроченной к 90-летию со дня создания Государственного пожарного надзора.

Гусев пояснил, что без опоры на гражданское общество нельзя решить ни один проблемный вопрос. "Можно выпустить много приказов, положений, создать разные структуры, но если не будет опоры на гражданское общество, то мы будем иметь достаточно низкие результаты", - отметил он.

Главред "МК" от имени общественников поздравил МЧС с 90-летием со дня образования Госпожнадзора и пожелал успешной работы с общественными организациями.

По данным ТАСС, два года назад в пресс-службе МЧС России сменилось руководство.