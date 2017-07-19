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Отремонтированы более половины пожарных частей Омской области

Общество Безопасная жизнь
19 июля, 11:25 UTC+3 ТАСС

В 2017 году на текущий ремонт пожарно-спасательных частей Омска и Омской из федерального бюджета было выделено 2,7 млн рублей

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ТАСС, 19 июля. Свыше половины пожарных частей Омской области отремонтированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В этом году 27 пожарно-спасательных частей Омска и Омской области из федерального бюджета получили 2,7 млн рублей на текущий ремонт. Был сделан ремонт кровли, въездных ворот, окон, также произведена замена осветительных приборов. Более половины пожарных частей отремонтировали", - сказал собеседник агентства.

Всего в регионе работает 51 пожарно-спасательная часть. В 2016 году были отремонтированы 22 части. На это потрачено более 2,1 млн рублей.

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