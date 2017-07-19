МЧС выявило нарушения безопасности на пяти лесозаводах в Красноярском крае

ТАСС, 19 июля. Нарушения правил пожарной безопасности выявлены на пяти лесоперерабатывающих предприятиях Красноярского края, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Проверка проведена на лесоперерабатывающих предприятиях на территории Чуноярского сельского совета Богучанского района и в Свердловском районе. В ходе проверки выявлено отсутствие первичных средств пожаротушения, минерализованной полосы, отделяющей предприятие от леса, места размещения лесопродукции на территории общества не очищены от отходов лесопиления и не покрыты слоем песка или гравия, отсутствует наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия", - сказал собеседник агентства.

Директорам предприятий выданы предписания об устранении нарушений. Составлены протоколы об административных правонарушениях, совершенных в условиях особого противопожарного режима. "Выявленные нарушения взяты на контроль сотрудниками Государственного пожарного надзора", - отметили в пресс-службе.