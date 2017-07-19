МЧС выявило нарушения безопасности на пяти лесозаводах в Красноярском крае

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 июля. Нарушения правил пожарной безопасности выявлены на пяти лесоперерабатывающих предприятиях Красноярского края, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Проверка проведена на лесоперерабатывающих предприятиях на территории Чуноярского сельского совета Богучанского района и в Свердловском районе. В ходе проверки выявлено отсутствие первичных средств пожаротушения, минерализованной полосы, отделяющей предприятие от леса, места размещения лесопродукции на территории общества не очищены от отходов лесопиления и не покрыты слоем песка или гравия, отсутствует наружное противопожарное водоснабжение круглогодичного действия", - сказал собеседник агентства.
Директорам предприятий выданы предписания об устранении нарушений. Составлены протоколы об административных правонарушениях, совершенных в условиях особого противопожарного режима. "Выявленные нарушения взяты на контроль сотрудниками Государственного пожарного надзора", - отметили в пресс-службе.