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Курсантов МЧС привлекли к профилактическим рейдам в жилом секторе Белгородской области

Общество Безопасная жизнь
19 июля, 12:25 UTC+3

Курсанты проводят беседы с населением о правилах пожарной безопасности и проверяют состояние электрооборудования

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ТАСС, 19 июля. МЧС привлекло курсантов Воронежского института государственной противопожарной службы к профилактической работе в жилом секторе Белгородской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Курсанты Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России проводят профилактическую работу в жилом секторе. В ходе рейдов проводятся беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрооборудования. Они напоминают жителям о недопустимости сжигания сухой травы, мусора, разведения костров в лесу, опасности курения в постели", - сказал собеседник агентства.

Воронежские курсанты МЧС будут проходить практику в Белгородской области до 1 августа. За ними закреплены руководители из наиболее подготовленных и квалифицированных офицеров.

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