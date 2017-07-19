Курсантов МЧС привлекли к профилактическим рейдам в жилом секторе Белгородской области

ТАСС, 19 июля. МЧС привлекло курсантов Воронежского института государственной противопожарной службы к профилактической работе в жилом секторе Белгородской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Курсанты Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России проводят профилактическую работу в жилом секторе. В ходе рейдов проводятся беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрооборудования. Они напоминают жителям о недопустимости сжигания сухой травы, мусора, разведения костров в лесу, опасности курения в постели", - сказал собеседник агентства.

Воронежские курсанты МЧС будут проходить практику в Белгородской области до 1 августа. За ними закреплены руководители из наиболее подготовленных и квалифицированных офицеров.